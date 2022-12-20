Леклер считает, что в следующем сезоне «Мерседес» вернется в число лидеров

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что в следующем сезоне в борьбе за победу в чемпионате будут участвовать три команды.

«Думаю, «Мерседес» будет участвовать в борьбе. Другая команда? Я пока не видел ничего, что дало бы повод предположить попадание в топ-3 какой-то другой команды. Но вот «Мерседес» в следующем сезоне определенно вернется в число лидеров, с очень хорошей машиной. Думаю, они поняли, что именно делали не так, а это обычно значит улучшение формы команды. Так что в следующем году, надеюсь, нас ждет борьба за титул с участием трех команд», — приводит слова Леклера Motorsport-total.

Пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел в прошедшем сезоне «Формулы-1» заняли четвертое и шестое места соответственно. Немецкая команда в Кубке конструкторов стала третьим.