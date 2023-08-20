Гельмут Марко: «Ни одна из команд не занимает стабильно второе место, поэтому разрыв от «Ред Булл» очень большой»

Сегодня, 16:14
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос, кто будет главным конкурентом команды во второй половине сезона.
«Если мы оглянемся назад и посмотрим на наших конкурентов, то трудно судить, потому что они всегда меняются. Когда-то это «Макларен», когда-то «Феррари», а когда-то «Астон Мартин» или «Мерседес». Ни одна из этих команд не занимает стабильно второе место, что объясняет, почему разрыв в чемпионате очень большой. Статистически «Мерседес» должен быть первой командой, которая представляет для нас угрозу. В «Макларене» мы наблюдали тенденцию к росту, но мы ожидали большего в последней гонке перед летним перерывом, поскольку трассы с быстрыми поворотами — их сильная сторона. «Феррари» также на некоторых трассах лучше, но пока мы не чувствовали угрозы с их стороны перед гонкой», — приводит Racingnews365 слова специалиста.
На данный момент «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. На второй строчке расположился «Мерседес», набрав 247 очков. Третьим идет «Астон Мартин» — 196 очков.