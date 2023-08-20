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Сегодня, 17:49

Сайнс: «Феррари» пора перестать мечтать о победах и подиумах»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что во второй половине сезона команде нужно сконцентрироваться на реальных задачах.

«Нам следует концентрироваться на возможностях машины. Во второй половине чемпионата важно сделать максимум, исходя из того, что в наших силах. Нужно зарабатывать как можно больше очков и перестать постоянно ожидать побед и подиумов. Куда важнее выступать стабильно и регулярно опережать главных соперников», — цитирует Сайнса Motorsport.

На данный момент «Феррари» занимает 4-е место в Кубке Конструкторов, набрав 191 очко. Лидирует «Ред Булл» с 503 очками. В личном зачете пилотов 28-летний Сайнс идет на 7-й позиции (92 очка).

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/pora-perestat-mechtat-o-pobedakh-i-podiumakh-sajns-prizval-ferrari-k-zdravomysliyu-/10508682/
Формула-1
Карлос Сайнс
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