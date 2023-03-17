Хельмут Марко: «Можно предположить, что самым мощным двигателем сейчас располагает «Феррари»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что считает двигатель «Феррари» наиболее мощным на данный момент в «Формуле-1».

«У нас нет точных цифр, но основываясь на различных сравнениях и доступной информации можно сделать предположение, что в целом самым мощным двигателем располагает «Феррари». Затем идет «Хонда», а затем, почти на таком же уровне, «Мерседес». Замыкает рейтинг «Рено», — приводит слова Марко Motorsport.

Также он считает, что основной проблемой «Феррари» стало ухудшение эффективности работы с шинами.

«Показатели максимальной скорости «Феррари» значительно выросли, но вот вопросе износа шин — ключевом аспекте, — они совсем не прибавили. Я бы даже сказал, что в сравнении с нами они чуть ли не стали хуже. Для «Мерседес» старт сезона выходит таким же неровным, как и в прошлом году. Единственное — я не думаю, что в спешке им удастся найти решение проблемы», — отметил Марко.

С 17 по 19 марта пройдет «Гран-при Саудовской Аравии». Первая практика состоится 17 марта в 16.30 мск.