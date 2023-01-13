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Сегодня, 18:41

Хэмилтон может стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон предпримет очередную попытку купить футбольный клуб вместе с совладельцем «Мерседес» Джимом Рэтклиффом, сообщает Mirror.

По информации источника, владельца «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, изучают возможность продажи клуба. Рэтклифф также хочет сделать сделать предложение о покупке клуба и имеет хорошие шансы, так как является одним из богатейших людей Великобритании. Отмечается, что Рэтклифф объединился с Хэмилтоном для покупки команды.

В прошлом году 38-летний гонщик стал совладельцем команды НФЛ Denver Broncos, а также предпринимал попытку в покупке «Челси». Он также владеет собственной компанией по производству фильмов и бренда одежды, а также гоночной командой в Extreme E.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/formula-1/lewis-hamilton-man-united-ratcliffe-28922582
Футбол
Формула-1
Мерседес
ФК Манчестер Юнайтед
Льюис Хэмилтон
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