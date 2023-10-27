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27 октября, 11:18

Хэмилтон – о своей дисквалификации: «Кому-то все сходит с рук, а кому-то не повезло»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о своей дисквалификации по итогам «Гран-при США».

По его словам, он был опустошен дисквалификацией.

«Я слышал из нескольких разных источников, что многие другие болиды также нарушили правила, но их не тестировали, поэтому им это сошло с рук. Я участвую в гонках 16 лет. Бывали случаи, подобные этому, когда кому-то все сходит с рук, а кому-то не повезло, потому что он прошел тестирование», – приводит слова гонщика The Athletic.

Хэмилтон и пилот «Феррари» Шарль Леклер были дисквалифицированы после «Гран-при США», поскольку их болиды не смогли пройти техническую проверку после финиша. В связи с этим семикратный чемпион мира потерял второе место по итогам гонки, а представитель «Феррари» – шестое.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
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