Хэмилтон: «Нам нужно было пойти на риск, чтобы попытаться обойти некоторых пилотов и добиться победы»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги «Гран-при Сингапура».

Семикратный чемпион мира занял третье место в гонке. Победу одержал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена». На заключительном круге гонки партнер Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, шедший третьим, попал в аварию и не смог финишировать.

«Карлос показал действительно хороший темп. Я не могу сказать, что сегодня было больше шансов легко победить, но я думаю, что мы бросили неплохой вызов. Если бы я лучше выступил в квалификации — стал бы третьим или даже оказался бы в первом ряду с этими ребятами — возможно, смог бы подняться выше, и как команда мы смогли бы лучше работать вместе. Но когда между вашими машинами есть дистанция, становится очень сложно работать с двумя гонщиками из другой команды. Нам нужно было пойти на риск, чтобы попытаться обойти некоторых из этих парней и добиться победы. Было очень весело гоняться за ними. Здесь так сложно обгонять, и нужно держать расстояние от идущей впереди машины примерно в 1,5 секунды», — сказал Хэмилтон.

Хэмилтон на данный момент идет на третьем месте в личном зачете пилотов, набрав 180 очков.