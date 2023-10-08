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Сегодня, 20:55

Хэмилтон: «Меня выбил мой товарищ по команде»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после вылета с первого круга «Гран-при Катара».

В первом повороте британец попал в аварию, столкнувшись со своим партнером по команде Джорджем Расселлом. Хэмилтон не смог продолжить гонку из-за повреждений, Расселлу удалось вернуться на трассу.

«Меня только что выбил мой товарищ по команде. Простите, ребята. Я даже не оглядывался назад, я просто был сосредоточен на том, что происходит передо мной, а он [Расселл] появился из ниоткуда. Честно говоря, у меня нет слов. Я только что посмотрел повторы на экране, но я ничего не мог сделать, я был зажат. Это чертов первый круг», — сказал гонщик.

Семикратный чемпион мира Хэмилтон занимает третье место в общем зачете «Формулы-1», имея в активе 194 очка.

Источник: https://www.planetf1.com/news/lewis-hamilton-accuses-george-russell-take-me-out-qatar-grand-prix
Формула-1
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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Хэмилтон вылетел на первом круге «Гран-при Катара» из-за столкновения с Расселлом