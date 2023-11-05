Хорнер: «Уверен, что Перес будет пилотом «Ред Булл» в следующем году»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что пилот Серхио Перес останется в команде в 2024 году.

«Я абсолютно уверен и убежден, что Чеко будет нашим гонщиком в следующем году. Да, если он вдруг получит травму или что-то такое — это будет уже независящие от нас обстоятельства. Но мы четко обозначили свои намерения — Чеко останется в «Ред Булл». Мы планируем продолжать с ним сотрудничество, мы уже объявили состав пилотов «Альфа Таури» на следующий сезон, состав пилотов «Ред Булл» тоже сформирован, так мы и будем выступать в сезоне-2024», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

33-летний мексиканец является пилотом «Ред Булл» с 2021 года. Перес в сезоне-2023 занимает второе место в общем зачете «Формулы-1» (240 очков).

Ранее сообщалось, что мексиканский пилот и «Ред Булл» ведут переговоры о продлении контракта. Стороны хотят прийти к итоговому решению в декабре.