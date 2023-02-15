Хэмилтон: «Нам всем не терпится получить возможность увидеть, на что способна наша машина»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что с нетерпением ждет старта сезона-2023 «Формулы-1».

«Было здорово провести прошлую неделю на базе команды — смотреть за тем, как все эти небольшие элементы собираются воедино и как все здорово складывается. Ты с восхищением смотришь на то, насколько классно работают проектировщики и инженеры, как много деталей они прорабатывают — как здорово все устроено в моторном отсеке, как все идеально сочетается друг с другом, стойки, антикрылья и так далее.

Нам всем не терпится получить возможность увидеть, на что способна наша машина. А также посмотреть, где находятся конкуренты», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

15 февраля «Мерседес» представил новый болид на сезон-2023 «Формулы-1». Британская команда приняла решение вернуться к ливрее черного цвета, с которой выступала с 2020 по 2021 год.