Хэмилтон — об обновленной трассы «Гран-при Испании»: «Мне никогда не нравилась последняя шикана»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказались о новой конфигурации трассы «Гран-при Испании».

Начиная с этого года организаторами было принято решение отказаться от последней шиканы и сделать последний поворот значительно более скоростным.

«Нашей машине никогда не нравилась эта последняя шикана. Мне она тоже никогда не нравилась. Так что теперь после выхода из 12-го поворота два последних поворота трассы мы, вероятно, будем проходить газ в пол. Этому очень обрадуются и наши шеи, и шины. В общем, будет весело», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

«Гран-при Испании» пройдет со 2 по 4 июня.