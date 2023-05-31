Леклер — о трассе в Барселоне: «Левое переднее колесо теперь будет «рыдать» всю гонку»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о новой конфигурации трассы «Гран-при Испании».

Начиная с этого года организаторами было принято решение отказаться от последней шиканы и сделать последний поворот значительно более скоростным.

«Думаю, что левое переднее колесо теперь будет «рыдать» всю гонку. Хотя мы все в равных условиях. Полагаю, также командам будет сложнее подобрать настройки болида — нужно будет делать это с учетом повышенной нагрузки на переднюю левую шину. Надеюсь, что подготовленные «Феррари» новинки помогут нам и с износом шин, поскольку этот фактор будет главным на этапе в Барселоне», — приводит слова Леклера Racefans.

«Гран-при Испании» пройдет с 2 по 4 июня.