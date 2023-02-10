0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:11

«Макларен» и «Хонда» начали обсуждать потенциальное партнерство с 2026 года

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Макларен» и «Хонда» прощупывают почву для возобновления сотрудничества с 2026 года, когда в «Формуле-1» сменится регламент на силовые установки, сообщает The Race.

«Хонда» вошла в число шести производителей, которые FIA зарегистрировала в качестве имеющих право строить новые моторы. Однако до сих пор не ясно, кто будет использовать эти двигатели.

Переговоры с «Макларен» находятся в самой ранней стадии, стороны лишь взвешивают саму возможность третьего по счету сотрудничества.

Сейчас «Макларен» использует силовые установки «Мерседес», а «Хонда» продолжает оказывать техническое содействие бывшим партнерам из «Ред Булл».

Макларен
Хонда
1
0
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кристиан Хорнер: «Знаем, что «Феррари» способна стать быстрее»