«Макларен» объявил об уходе Зайдля

Команда «Формулы-1» «Макларен» подтвердила уход своего нынешнего руководителя Андреаса Зайдля, сообщает официальный сайт «Макларена».

Преемником Зайдля во главе «Макларена» станет Андреа Стелла, ранее занимавший в команде пост исполнительного гоночного директора. Итальянец работает в коллективе из Уокинга с 2015 года. До «Макларена» Стелла много лет работал в «Феррари», где помимо прочего являлся гоночным директором Кими Райкконена и Фернандо Алонсо в 2009-2015 годах.

46-летний Зайдль присоединился к «Макларену» в 2019 году.

В сезоне-2022 «Макларен» занял пятую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 159 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).