Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:34

«Макларен» объявил об уходе Зайдля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Команда «Формулы-1» «Макларен» подтвердила уход своего нынешнего руководителя Андреаса Зайдля, сообщает официальный сайт «Макларена».

Преемником Зайдля во главе «Макларена» станет Андреа Стелла, ранее занимавший в команде пост исполнительного гоночного директора. Итальянец работает в коллективе из Уокинга с 2015 года. До «Макларена» Стелла много лет работал в «Феррари», где помимо прочего являлся гоночным директором Кими Райкконена и Фернандо Алонсо в 2009-2015 годах.

46-летний Зайдль присоединился к «Макларену» в 2019 году.

В сезоне-2022 «Макларен» занял пятую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 159 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Источник: https://www.mclaren.com/racing/team/mclaren-formula-1-appoints-andrea-stella-new-team-principal-immediate-effect/
Формула-1
Макларен
0
Читайте также
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Феррари» объявила о назначении Вассера новым руководителем команды

Андреас Зайдль официально возглавил Sauber Group