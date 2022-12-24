Шумахер: «Люди забыли, что я выигрывал титул в «Формуле-2» и в «Формуле-3»

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер заявил, что способен демонстрировать хорошие выступления, если у него есть для этого подходящие условия.

«Я уже доказал, что у меня есть все, чтобы быть быстрым. Это касается не только прошлого сезона, но и предыдущих лет, в которые я гонялся в младших гоночных сериях. Я выигрывал чемпионский титул в «Формуле-2» и в «Формуле-3». И всегда доказывал, что быстро адаптируюсь к любой категории, в которой буду выступать. Так что уверен, что справлюсь с любыми трудностями в «Формуле-1». В подходящее время за рулем подходящей машины я могу стать чемпионом», — приводит слова Шумахера GPBlog.

Два предыдущих сезона 23-летний Шумахер провел в статусе одного из боевых пилотов команды «Хаас», его лучшим результатом в «Формуле-1» является шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году. В американском коллективе его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

Шумахер выигрывал чемпионство в «Формуле-3» (2018 год) и «Формуле-2» (2020 год) со второй попытки, причем первый сезон он заканчивал на 12-м месте.