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Сегодня, 09:47

На «Гран-при Мексики» команда «Макларен» провела самый быстрый пит-стоп в сезоне-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Команда «Макларен» на «Гран-при Мексики» установила рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу в сезоне-2022.

Механики команды на 45-м круге обслужили машину Даниэля Риккардо за 1,98 секунды, установив новый рекорд после того, как FIA ввела новые правила в попытке замедлить пит-стопы.

Предыдущий рекорд принадлежал «Ред Булл» — 2,09 секунды длился пит-стоп Серхио Переса в Нидерландах.

Напомним, Риккардо по итогам гонки в Мехико показал седьмой результат, получив при этом 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой.

Источник: https://twitter.com/DHL_Motorsports/status/1586869780719484930?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1586869780719484930%7Ctwgr%5Ee9a4b3b35ed13bf125e1907adf1ebd75cb456420%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.motorsportweek.com%2F2022%2F1
Формула-1
Макларен
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