На «Гран-при Мексики» команда «Макларен» провела самый быстрый пит-стоп в сезоне-2022

Сегодня, 09:47
Команда «Макларен» на «Гран-при Мексики» установила рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу в сезоне-2022.
Механики команды на 45-м круге обслужили машину Даниэля Риккардо за 1,98 секунды, установив новый рекорд после того, как FIA ввела новые правила в попытке замедлить пит-стопы.
Предыдущий рекорд принадлежал «Ред Булл» — 2,09 секунды длился пит-стоп Серхио Переса в Нидерландах.
Напомним, Риккардо по итогам гонки в Мехико показал седьмой результат, получив при этом 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой.