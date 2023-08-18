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Сегодня, 08:55

Норрис признался, что почувствовал облегчение, увидев прогресс «Макларен»

Алина Савинова
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Британский пилот Ландо Норрис ответил на вопрос, задумывался ли он о продлении контракта с «Макларен». Гонщик отметил, что на данный момент счастлив находиться в британской команде.

«Бывают разочаровывающие и трудные времена, но я ни разу не подумал: «Это не то место, где я хочу быть». Конечно, были моменты, когда мне хотелось, чтобы у нас была более конкурентоспособная машина и чтобы мы могли начать год более гладко. Но я по-прежнему очень счастлив быть в команде, с которой я работаю, я по-прежнему верю, что «Макларен» способен достичь своих целей и что я также смогу реализовать свои личные амбиции — выигрывать гонки и чемпионаты с этой командой. И когда у вас есть прогресс, то, конечно, наступает облегчение. Это очень позитивные признаки того, что мы можем опередить «Астон Мартин», «Феррари» бороться с «Мерседес» и быть недалеко от «Ред Булл» после обновлений», — приводит Motorsport слова Норриса.

На данный момент «Макларен» занимает 5-е место в Кубке конструкторов. На счету команды 103 очка. Норрис в личном зачете «Формулы-1» идет на 8-й строчке (69 очков). 23-летний пилот дважды поднимался на подиум в этом сезоне. Контракт Норриса с «Макларен» рассчитан до конца 2025 года.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/lando-norris-mclaren-f1-progress/10508151/
Формула-1
Ландо Норрис
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