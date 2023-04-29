Перес выиграл спринт на «Гран-при Азербайджана», Леклер — второй, Ферстаппен — третий

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выиграл спринт на «Гран-при Азербайджана». Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер (отставание +4,463 секунды), на третьей строчке — партнер Переса по команде Макс Ферстаппен (+5,065). В пятницу, 28 апреля, Леклер выиграл основную квалификацию, благодаря чему займет первое место на стартовой решетке в гонке, которая пройдет в воскресенье, 30 апреля. «Гран-при Азербайджана» Баку Спринт 1. Серхио Перес («Ред Булл») — 17 кругов

2. Шарль Леклер («Феррари») +4,463

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,065

4. Джордж Расселл («Мерседес») +8,532

5. Карлос Сайнс («Феррари») +10,388

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +11,613

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,503

8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +18,417

9. Алекс Албон («Уильямс») +21,757

10. Оскар Пиастри («Макларен») +22,851

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +27,990

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +34,602

13. Пьер Гасли («Альпин») +36,918

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +41,626

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +48,587

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +49,917

17. Ландо Норрис («Макларен») +51,104

18. Эстебан Окон («Альпин») +1.00,621