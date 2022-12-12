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12 декабря, 20:05

Перес заявил, что ему удалось вернуться в нужное русло в сезоне-2022 только за восемь гонок до конца чемпионата

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о том, как для него сложился сезон-2022.

«Начало было очень трудным из-за проблем с надежностью техники. Но думаю, что позже мы были вполне конкурентоспособны и очень последовательны. Затем у меня случилось несколько неудачных гонок, из-за которых я немного отстал от Макса. Однако мне все же удалось заработать несколько очков, несколько раз попадал на подиум. Я думаю, что мы смогли вернуться в нужное русло примерно за восемь последних гонок. Ближе к концу получилась напряженная битва с Шарлем и Феррари», — приводит Motorsport слова Переса.

Мексиканский автогонщик завершил сезон на третьей строчке турнирной таблицы «Формулы-1». В заключительной гонке сезона-2022 — «Гран-при Абу-Даби» он уступил Шарлю Леклеру в борьбе за второе место, и ему не хватило набранных очков для того, чтобы стать вице-чемпионом «Формулы-1».

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/perez-felt-his-f1-season-got-back-on-track-after-a-few-bad-races/10410458/
Серхио Перес
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