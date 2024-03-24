Алонсо получил 20 секунд штрафа и опустился на 8-е место в «Гран-при Австралии»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил штраф в размере 20 секунд после опасного маневра на «Гран-при Австралии», сообщается на сайте Международной автомобильной федерации.

Во время гонки испанец столкнулся с пилотом команды «Мерседес» Джорджем Расселлом. Британец во время преследования Алонсо, потерял контроль над болидом в результате чего врезался в стену. Машина британского гонщика перевернулась на бок и осталась на треке.

Судьи квалифицировали нарушение как «потенциально опасный пилотаж», выписав Алонсо проезд по пит-лейн. В результате чего он был оштрафован на 20 секунд и три штрафных балла.

По итогу «Гран-при Австралии» Алонсо опустился с шестой на восьмую строчку, Ланс Стролл («Астон Мартин») поднялся на шестое место, а Юки Цунода («Альва Таури») занял седьмую строчку.

С личным зачетом сезона-2024 можно ознакомиться на сайте «СЭ».