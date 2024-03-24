Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал аварию на «Гран-при Австралии». Он столкнулся с гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на последнем круге гонки.

Алонсо в итоге получил штраф за опасный пилотаж и опустился с шестой позиции на восьмую.

«Моя позиция такова — я вылетел с трассы и это моя вина. За 100 метров до поворота я отставал от Фернандо на полсекунды, а потом он внезапно оказался прямо передо мной, я оказался почти что на его коробке передач, что называется. Я не знаю, возникли ли у него какие-то проблемы с машиной или нет. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Расселл отметил, что не собирается обвинять Алонсо пока сам не посмотрит повторы и не увидит все данные.

«Мне нужно самому увидеть повтор. Я просто разочарован тем, что моя гонка закончилась вот так… Я не собираюсь ни в чем обвинять Фернандо — по крайней мере, пока сам не увижу все данные», — сказал Расселл.

Победу на «Гран-при Австралии» одержал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второе место занял его сокомандник Шарль Леклер, а третье — гонщик «Макларен» Ландо Норрис.

Первое место в личном зачете пилотом после третьего этапа «Формулы-1» занимает Макс Ферстаппен («Ред Булл»), набравший 51 очко. На второй строчке находится Шарль Леклер из «Феррари» с 47 очками, на третьей — Серхио Перес («Ред Булл», 46). Расселл располагается на седьмой строчке — 18 очков.