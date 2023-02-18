Леклер: «Никаких переговоров о новом контракте с «Феррари» сейчас не ведется»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что переговоры о новом контракте пока не ведутся.

«Нет, никаких переговоров сейчас не ведется, по крайней мере, сейчас, — цитирует Леклера Motorsportweek. — Я люблю красный цвет. Я люблю «Феррари». Я счастлив здесь. Но посмотрим, что нас ждет в будущем».

По окончании сезона-2019 Леклер продлил соглашение с командой до конца 2024 года. У его партнера по «Феррари» Карлоса Сайнса контракт тоже заканчивается в следующем году.

Всего на счету Леклера 5 побед, 18 поулов и 24 подиума в «Формуле-1».