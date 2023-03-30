Леклер: «Титул в 2023-м, конечно, возможен. Сезон только начался»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о надеждах на чемпионство в 2023 году.

«Возможен ли титул в этом сезоне? Конечно, возможен. Сезон только начался. Мы не можем притворяться, что все хорошо, и говорить, будто мы будем бороться за победы с этого уик-энда. Мы сами с собой должны оставаться реалистами. Сейчас скорость далека от того, на что мы нацеливаемся. Но это не значит, что мы должны демотивировать себя. Опять же, сезон длинный, к ближайшим гонкам готовятся некоторые обновления. Они, как мы надеемся, позволят сократить отставание от «Ред Булл», который в данный момент в другой лиге. Но есть и «Астон Мартин», очень сильно проявляющий себя в гонках», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Леклер сошел на «Гран-при Бахрейна», а на «Гран-при Саудовской Аравии» показал седьмой результат и после двух этапов занимает восьмое место в чемпионате с шестью очками.

Скудерия располагается на четвертой позиции в Кубке конструкторов.