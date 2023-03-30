Хэмилтон рассказал, почему прекратил сотрудничество с физиотерапевтом Каллен

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал прекращение сотрудничества с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен.

«Анжела сейчас живет своей жизнью, — цитирует Crash.net Хэмилтона. — У нее так много идей о том, что она хочет сделать. Мы переписываемся почти каждый день. Мы по-прежнему собираемся прыгнуть с парашютом вместе. Мы всегда будем в жизни друг друга. Мы застряли с ней на одном месте, к сожалению. Хотя мы вместе прошли через разные сложности. Я благодарен, что наши отношения так хороши. У нас, наверное, были одни из самых долгих отношений в спорте. Теперь мне помогает Стиво, который был со мной с моей первой гонки в «Макларене».

Каллен работала с Хэмилтоном с 2016 года. На счету пилота 7 чемпионских титулов в «Формуле-1».