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Сегодня, 10:25

Леклер: «Нынешняя «Феррари» — лучшая версия команды с момента моего прихода»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о прогрессе команды в прошлом году.

В 2022 году монегаск стал вице-чемпионом «Формулы-1», скудерия заняла второе место в Кубке конструкторов.

«Сезон-2022 — огромный шаг вперед. Команда недовольна вторым местом — даже несмотря на то, что два предыдущих сезона вышли очень трудными. Да, думаю, мы сделали большой шаг вперед, но его не хватило для победы в чемпионате. Поэтому в конце года мы были настроены очень критично по отношению к себе и постарались прибавить во всех аспектах», — приводит слова Леклера сайт «Формулы-1».

Также пилот высказался о текущей форме команды.

«Мне кажется, что с опытом становишься все лучше и лучше, постоянно чему-то учишься. Это лучшая версия «Феррари» с момента прихода? Да, я в этом убежден. И, думаю, причины те же. Есть ощущение, что после каждого сезона мы делаем шаг вперед, пытаемся понять, где ошибались. А затем предпринимаем действия, чтобы исправиться. Так что да, в этом я тоже уверен», — сказал Леклер.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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