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Сегодня, 16:17

Хэмилтон: «У машины очень низкое сцепление с новым покрытием трассы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных практик «Гран-при Майами».

Хэмилтон в первой практике показал второе время, а во второй — седьмое.

«Все как и всегда. Мы находимся в месте, где так много позитива, но при этом отстаем на полсекунды. Мы опробовали разные решения. В первой практике машина работала хорошо, но настоящую скорость соперники показали во второй практике, и для нас это было как удар под дых.

У нас нет какой-то конкретной проблемы, но у машины просто очень низкое сцепление с новым покрытием трассы, хотя у других эта проблема тоже есть. И когда машина начинает скользить, это приводит к перегреву покрышек. С нетерпением жду обновлений, которые готовит команда. Они должны появиться, начиная с этапа в Имоле. Что жду от квалификации? Что смогу сделать свою машину быстрее», — приводит слова Хэмилтона Speed Week.

Третья практика «Гран-при Майами» пройдет 6 мая в 19.30 по московскому времени, а квалификация — в 23.00.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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