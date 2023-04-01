Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Австралии», Расселл стал вторым

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Австралии».

Нидерландец проехал круг за 1 минуту и 16,732 секунды. Ферстаппен впервые в карьере завоевал поул на этапе в Австралии.

Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, уступивший Ферстаппену 0,236. На третьей строчке — партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон, который проиграл лидеру 0,372 секунды.

Серхио Перес из «Ред Булл», выигравший предыдущую гонку в Саудовской Аравии, занял последнее, 20-е место. В первом сегменте мексиканец вылетел в гравийную ловушку и не смог ее покинуть, из-за чего досрочно закончил участие в квалификации.

Гонка состоится в воскресенье, 2 апреля и начнется в 8.00 по московскому времени.