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Сегодня, 09:12

Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Австралии», Расселл стал вторым

Иван Торопцев
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Австралии».

Нидерландец проехал круг за 1 минуту и 16,732 секунды. Ферстаппен впервые в карьере завоевал поул на этапе в Австралии.

Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, уступивший Ферстаппену 0,236. На третьей строчке — партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон, который проиграл лидеру 0,372 секунды.

Серхио Перес из «Ред Булл», выигравший предыдущую гонку в Саудовской Аравии, занял последнее, 20-е место. В первом сегменте мексиканец вылетел в гравийную ловушку и не смог ее покинуть, из-за чего досрочно закончил участие в квалификации.

Гонка состоится в воскресенье, 2 апреля и начнется в 8.00 по московскому времени.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
Макс Ферстаппен
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