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12 декабря, 14:06

Резервист «Ред Булл» Лоусон в сезоне-2023 примет участие в «Супер Формуле»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон будет выступать в японской «Супер Формуле» в составе Team Mugen.

«Я участвовал в гонках «Формулы-2», и эта машина — шаг вперед: она намного быстрее, так что с этого момента до следующего года я буду тренироваться намного больше. Это будет большая перестройка для меня. Цель на следующий сезон — бороться за чемпионство. «Формула-1» — моя мечта, но сейчас я сосредоточен на «Супер Формуле», так что это все, о чем я думаю в следующем сезоне», — приводит слова Лоусена Motorsport Week.

«Супер Формула» является высшим дивизионом формульных гонок в Японии. Чемпионами этой серии становились бывшие пилоты «Формулы-1» немец Ральф Шумахер и испанец Педро де ля Роса, а также трехкрытный победитель «24 часов Ле-Мана» немец Андре Лоттерер.

В сезоне-2022 20-летний новозеландец занял третье место в чемпионате Формулы-2 в этом году, в своем втором сезоне в этой серии, одержав четыре победы в спринтерских гонках. Он был назначен резервным пилотом «Ред Булл» после ухода Юри Випса из команды и протестировал RB18 на «Яс Марине». Лоусон также представлял «Альфа Таури» во время «Гран-при» Бельгии и Мексики.

Лоусон также является вице-чемпионом DTM сезона-2021. Он выступал за рулем «Феррари» в команде «Ред Булл АФ Корса».

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/12/12/red-bull-reserve-lawsons-super-formula-switch-confirmed/
Формула-1
Ред Булл
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