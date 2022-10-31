Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:07

Риккьярдо может стать резервным пилотом «Мерседеса» в 2023 году

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккьярдо близок к переходу в «Мерседес» на должность резервного и тест-пилота, пишет журналист Дитер Ринкен.

Австралиец подпишет с «Мерседесом» контракт на сезон-2023 — соглашение будет включать опцию выступлений за команду в «Ф-1» в случае возникновения такой необходимости.

Контракт Риккьярдо с «Макларен» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.

Макларен
Мерседес
Даниэль Риккардо
1
0
Читайте также
Трусова получила штраф за «Гран-при» в Сочи, и у нее нашли «лишний вес». Что происходит?
Сборная Боснии по футболу отказалась играть с Россией из-за давления лидеров и исполкома
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бинотто заявил, что «Мерседес» тоже ошибается со стратегией