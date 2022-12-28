Риккьярдо получит от «Макларен» 21 миллион евро в качестве отступных

Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо заработает 23 миллиона евро, несмотря на то что будет третьим пилотом «Ред Булл», сообщает Sportune.fr.

По информации источника, большую часть дохода составят отступные от «Макларен» в размере 21 миллиона евро, который разорвал с Риккардо контракт, рассчитанный на следующий год. Соглашение с «Ред Булл» принесет 33-летнему гонщику 2 миллиона евро. Риккардо будет работать на симуляторе и участвовать в разработке нового болида. Кроме того, он должен будет посетить 16-17 Гран-при.

Австралиец присоеденился к «Макларену» в 2021 году и завоевал за английский коллектив одну победу на «Гран-при Италии». Его место в сезоне-2023 займет его соотечественник Оскар Пиастри.