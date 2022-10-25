Риккьярдо заявил, что не рассматривает вариант с «Хаасом»

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккьярдо заявил, что не перейдет в «Хаас» в следующем сезоне «Формулы-1».

«Вариант с «Хаасом» на 2023-й? Честно говоря, нет. Все, что произошло в этом году, вся эта ситуация с «Маклареном», было непростым вызовом, но мы придерживались плана. Сейчас я просто пытаюсь настроить себя на то, чтобы прийти к успеху, — я бы сказал, в долгосрочной перспективе. Я должен опять быть в десятке и бороться за победы. Знаю, что способен», — приводит слова Риккьярдо PlanetF1.

Контракт Риккьярдо с «Макларен» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.

После 19-го этапа 33-летний австралиец находится на 12-й строчке в зачете пилотов, набрав 29 очков. Его напарник британец Ландо Норрис занимает седьмую позицию (109).