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Сегодня, 08:26

Вольф считает столкновение Расселла и Сайнса на «Гран-при США» гоночным инцидентом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что авария Джорджа Расселла и Карлоса Сайнса на «Гран-при США» была гоночным инцидентом.

Сайнс сошел на первом круге гонки после столкновения с Расселлом. Пилот «Мерседес» был признан виновным в данном эпизоде и получил от стюардов 5-секундный штраф.

«Я считаю, что это был гоночный инцидент. На месте стюардов я бы подумал о том, что, может быть, Джордж поздно тормозил и столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, но Карлос жестко резал траекторию. Я не знаю, как на это повлиял Макс. Жаль, что так вышло, но приходится принять пятисекундный штраф», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.

Расселл занял пятое место на «Гран-при США». Победителем гонки стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Джордж Расселл
Карлос Сайнс
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