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Сегодня, 08:21

Вассер: «Феррари» извиняется перед Леклером. Без штрафа «Гран-при Монако» мог сложиться иначе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер признал, что команда испортила «Гран-при Монако» пилоту Шарлю Леклеру.

Леклер квалифицировался третьим, однако получил штраф в виде потери трех позиций на старте за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса. В заявлении стюардов подчеркивается, что скудерия поздно предупредила Шарля.

«Он уже пару лет остается разочарованным в Монако, и, конечно, в субботу был тяжелый момент. Во-первых, ему не хватило десятой или вроде того до поула, двух сотых до первого ряда, а потом это решение. Могу лишь извиниться от имени команды. Нужно понять, как можно прибавить, улучшить коммуникацию между пит-уолл и Шарлем в таких условиях — с обеих сторон. Думаю, дело в обстоятельствах — все случилось в тоннеле и так далее. Но окей, постараемся не искать оправдания, ведь это худший способ добиться прогресса. Необходимо просто исправить ошибки. Полагаю, гонка могла сложиться совсем иначе при старте с третьего места», — приводит слова Вассера Motorsport.com.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако». Вторым финишировал испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), на третьей строчке — француз Эстебан Окон («Альпин»).

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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