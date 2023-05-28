Алонсо: «Думаю, на «Гран-при Монако» у «Астон Мартин» не было шансов на победу»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал решение команды стартовать на шинах «хард».

«Если честно, я думаю, у нас не было шансов на победу. Мы выбрали смелую стратегию — нехарактерно, стартуя с первого ряда, выбирать шины «хард», обычно ты пытаешься выбрать альтернативную стратегию относительно лидера. Это показывает целеустремленность команды и то, как агрессивно все в «Астон Мартин» были настроены, стараясь победить. Мы знали, что стратегия может оказаться проигрышной. Мы вообще могли занять 5-6 место и потерять подиум. Однако этим утром мы с командой все обсудили и решили, что в этом году у нас уже есть несколько подиумов, и что сегодня мы пойдем за победой — все или ничего», — приводит Motorsport слова Алонсо.

Испанский пилот занял второе место на «Гран-при Монако». Гонку выиграл представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

На данный момент Алонсо идет третьим в личном зачете «Формулы-1», уступая лидеру (Ферстаппену) 51 очко.