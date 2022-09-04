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4 сентября, 21:25

Руководитель «Феррари» Бинотто: «Штраф Сайнса кажется слишком жестким решением ФИА»

Маттиа Бинотто заявил, что штраф Сайнса является слишком жестким решением ФИА
Анна Горшкова
Корреспондент

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Карлоса Сайнса на «Гран-при Нидерландов» за небезопасный выезд из боксов.

«Что касается второго пит-стопа, где Сайнс получил штраф за небезопасный выпуск болида на трассу, то мне это решение стюардов показалось слишком жестким. Все это случилось по той причине, что в тот момент мимо проезжал болид «Макларена», а мы держали болид Карлоса на пит-стопе, потому что понимали, что выпускать его будет небезопасно. Так что выпуск болида на трассу не был небезопасным, он был вполне безопасным. Действия Карлоса тоже не несли в себе опасности. Так что нам этот штраф кажется слишком жестким», — приводит слова Бинотто Autosport.com.

«Феррари» неудачно провела два пит-стопа на «Гран-при Нидерландов» — и оба раза пострадавшим оказывался Карлос Сайнс. В первом случае из-за заминки испанец потерял около 10 секунд, а во втором был оштрафован на 5 секунд за небезопасный выпуск командой болида с пит-стопа.

Победу на «Гран-при Нидерландов» одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, третье — Шарль Леклер («Феррари»). Сайнс стал восьмым в гонке.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/ferrari-blames-late-call-for-messy-sainz-pitstop-in-dutch-gp/10363731/
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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