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Сегодня, 18:54

Руководство автодрома в Барселоне ведет переговоры о продлении контракта на проведение «Гран-при Испании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Организаторы гонки в Барселоне надеются договориться с «Формулой-1» о продлении контракта на проведение «Гран-при Испании».

По информации Marca, директор автодрома «Барселона-Каталония» ведет переговоры с «Ф-1» о подписании нового десятилетнего контракта, который будет рассчитан до 2036 года. Не исключается, что Барселона и Мадрид в будущем будут по очереди принимать «Гран-при Испании».

Ранее сообщалось, что «Гран-при Испании» может переехать на полугородскую трассу в Мадриде в 2026 или 2027 году.

Формула-1
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