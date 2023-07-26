Руководство автодрома в Барселоне ведет переговоры о продлении контракта на проведение «Гран-при Испании»

Организаторы гонки в Барселоне надеются договориться с «Формулой-1» о продлении контракта на проведение «Гран-при Испании».

По информации Marca, директор автодрома «Барселона-Каталония» ведет переговоры с «Ф-1» о подписании нового десятилетнего контракта, который будет рассчитан до 2036 года. Не исключается, что Барселона и Мадрид в будущем будут по очереди принимать «Гран-при Испании».

Ранее сообщалось, что «Гран-при Испании» может переехать на полугородскую трассу в Мадриде в 2026 или 2027 году.