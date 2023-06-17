Сайнс не будет оштрафован по итогам инцидента с Албоном в третьей практике «Гран-при Канады»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс не будет оштрафован из-за эпизода с блокировкой представителя «Уильямс» Алекса Албона по ходу третьей практики «Гран-при Канады».

После сессии Сайнс был вызван к стюардам. Однако позже те объяснили, что пилоту «Феррари» пришлось снизить скорость в условиях плохой видимости, так как впереди него находился Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который был на медленном круге. После разбора инцидента стюарды заключили, что это является достаточной причиной, чтобы не назначать штраф Сайнсу.

По итогам третьей практики «Гран-при Канады» лучшее время показал Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим — пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Сайнс занял пятую позицию.