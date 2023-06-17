Хорнер: «Пересу нужно перестать думать о чемпионате и просто пилотировать машину»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о последних результатах пилота команды Серхио Переса.

«У него было отличное начало сезона, он провел пару сложных гонок, и ему просто нужно снова обрести это мужество. Как мне кажется, ему нужно перестать думать о чемпионате и просто пилотировать машину, потому что мы знаем, на что он способен — мы видели это ранее в этом году. Нужно просто снять с себя напряжение. Результат придет к нему, если он немного расправит плечи», — приводит CRASH слова Хорнера.

В третьей практике «Гран-при Канады», которая прошла 17 июня, Перес показал 17-й результат, уступив лидеру и партнеру по команде Максу Ферстаппену 2,751 секунды.

В общем зачете «Формулы-1» мексиканский автогонщик идет на 2-й строчке, набрав 117 очков.