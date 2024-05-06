Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:36

Сайнс потерял четвертое место на «Гран-при Майами» «Формулы-1» из-за штрафа

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс был признан виновным в столкновении с австралийским гонщиком «Макларен» Оскаром Пиастри во время «Гран-при» Майами «Формулы-1», сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

В воскресенье, 5 мая, в гонке он задел машину Пиастри. В результате столкновения австралиец заехал в боксы для замены поврежденного переднего антикрыла.

После слушания стюарды приняли решение, что в инциденте виноват Сайнс.

Таким образом, он потерял четвертое место, став пятым.

Победителем гонки стал британский пилот «Макларен» Ландо Норрис. Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», третье место занял Шарль Леклер из «Феррари».
Формула-1
Карлос Сайнс
Обсудить
Читайте также
«Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Чернов говорит об украденном пенальти, Зарема недовольна Угальде, а Тео попрощался с мечтами о медалях. Что произошло после матча «Пари НН» - «Спартак»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сайнс получил штраф за столкновение с Пиастри и потерял одну позицию в протоколах «Ган-при Майами»

Ферстаппен поздравил гонщика «Макларена» Норриса с победой на «Гран-при Майами»