Сайнс потерял четвертое место на «Гран-при Майами» «Формулы-1» из-за штрафа

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс был признан виновным в столкновении с австралийским гонщиком «Макларен» Оскаром Пиастри во время «Гран-при» Майами «Формулы-1», сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

В воскресенье, 5 мая, в гонке он задел машину Пиастри. В результате столкновения австралиец заехал в боксы для замены поврежденного переднего антикрыла.

После слушания стюарды приняли решение, что в инциденте виноват Сайнс.

Таким образом, он потерял четвертое место, став пятым.