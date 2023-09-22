Феттель: «Трудно наблюдать за гонкой в Сузуке со стороны. Это моя любимая трасса»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель признался, что ему было трудно наблюдать за «Формулой-1» со стороны.

«Я знал, что в Сузуке мне будет трудно наблюдать за гонкой со стороны. Это моя любимая трасса, и я уже говорил об этом в прошлый раз: я бы не отказался от возвращения только ради этой гонки. Очень тяжело просто стоять здесь и знать, что ты чувствуешь, когда находишься в машине», — приводит слова Феттеля Racingnews365.

Феттель — четырехкратный победитель «Гран-при Японии». Последний раз он побеждал в Сузуке в 2013 году во время своего последнего сезона за «Ред Булл».

В первой и второй практиках «Гран-при Японии» победы одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. 23 сентября в 5.30 по московскому времени пройдет третья практика, а в 9.00 состоится квалификация.