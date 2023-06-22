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Сегодня, 19:24

Перес: «Я знаю, что преодолею трудный период, который продолжается две гонки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свои результаты в последних гонках «Формулы-1».

«Удача не на нашей стороне в данный момент, но что есть, то есть. Наибольшие проблемы возникали на торможениях. Надо справиться с этим, разобраться, что происходит, и вернуться, став сильнее. В такие моменты нужно быть сильным с психологической точки зрения, и я сильный. Я знаю, что преодолею трудный период, который по сути продолжается две гонки.

Да, в Монако я допустил ошибку, уик-энд получился плохим, но, думаю, темп у нас был. Но в Канаде темпа не было, и это беспокоит чуть больше. Я с нетерпением жду следующую гонку в Австрии и очень надеюсь, что мы вернемся к своей форме», — приводит слова Переса Speedcafe.

На «Гран-при Монако» он занял 16-е место, в Барселоне — четвертое, а в Монреале — шестое. Перес занимает второе место в личном зачете (126 очков), первый — его сокомандник Макс Ферстаппен (195).

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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