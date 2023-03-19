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Сегодня, 21:30

Серхио Перес выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Ферстаппен — 2-й, Алонсо — 3-й

Ана Горшкова
Корреспондент
Серхио Перес.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл «Гран-при Саудовской Аравии».

Второе место занял его сокомандник Макс Ферстаппен, который начинал гонку на 15-й строчке. Его отставание от победителя составило 5,355 секунды. Тройку лучших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (+20,728).

Четвертое и пятое место у гонщиков «Мерседеса» Джорджа Расселла (+25,866) и Льюиса Хэмилтона (+31,065) соответственно. На шестой и седьмой строчке пилоты «Феррари» Карлос Сайнс (+35,876) и Шарль Леклер (+43,162). Леклер стартовал в гонке с 12-й позиции из-за штрафа в десять позиций за замену мотора.

«Гран-при Саудовской Аравии» не смогли закончить пилот «Уильямс» Алекс Албон и гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл.

«Гран-при Саудовской Аравии»

Джидда

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,355
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +20,728
4. Джордж Расселл («Мерседес») +25,866
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31,065
6. Карлос Сайнс («Феррари») +35,876
7. Шарль Леклер («Феррари») +43,162
8. Эстебан Окон («Альпин») +52,832
9. Пьер Гасли («Альпин») +54,747
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.04,826
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.07,494
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.10,588
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1.16,060
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1.17,478
15. Оскар Пиастри («Макларен») +1.25,021
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.26,293
17. Ландо Норрис («Макларен») +1.26,445
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
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