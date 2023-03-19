Сайнс: «Леклер показал, на что способна машина — думаю, если бы все прошло гладко, я бы стартовал вторым»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

Испанец показал пятое время, но гонку он начнет четвертым, так как у его напарника Шарля Леклера (2-й) штраф в десять позиций за замену мотора.

«Проблемы у меня начались в квалификации. В третьей практике все было в целом неплохо, но по какой-то причине первый сектор стал моей главной слабостью. Я не мог заставить шины работать так, чтобы чувствовать себя уверенно в первом и втором повороте. А в скоростных поворотах я атаковал слишком сильно, так что меня срывало. В итоге я терял 0,3-0,4 секунды, что довольно много для одного сектора. Точно было что-то, чего я не понимал и из-за чего не смог собраться с силами

Шарль показал, на что способна машина — так что, думаю, если бы все прошло гладко, я бы стартовал вторым. Но квалификация не удалась», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

Гонка «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.