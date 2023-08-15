Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил работу руководителя Фредерика Вассера по защите команды от влияния прессы.

«Думаю, нам удалось создать вокруг команды своего рода защитный пузырь, благодаря чему внешние воздействия не слишком влияют на команду, и это хорошо. Мне кажется, что Вассер очень быстро во всем разобрался и сразу понял, что в прошлом пресса могла оказывать определенное влияние на команду, так что в начале сезона этому вопросу был отдан приоритет. И в этом плане мы сделали несколько шагов вперед. Так что лично мне кажется, что команда больше не чувствует давление со стороны прессы», — приводит слова Леклера Autosport.com.

Леклер также считает, что в этом сезоне команде проще справиться с разочарованием и найти правильный путь для дальнейшего развития, чем было в 2020 году.

В сезоне-2023 «Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов (191 очко). Пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс в личном зачете находятся на пятой и седьмой строчках соответственно.