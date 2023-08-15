Зак Браун не считает, что доминация Ферстаппена вредит «Формуле-1»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о доминировании в «Формуле-1» пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответив на вопрос, может ли оно оттолкнуть часть фанатов?

«Нет. Во-первых, как мне кажется, гонки все равно очень захватывающие. И дело не только в том, кто победит, не так ли? Борьба ведется на всей трассе, и она потрясающая. Я бы не хотел, чтобы это продолжалось вечно, но не думаю, что это как-то нам вредит. Глубина соревнований завораживает», — приводит слова Брауна ESPN US.

После 12 этапов 25-летний Ферстаппен лидирует в Личном Зачете, набрав 314 очков. Его напарник по команде мексиканец Серхио Перес занимает второе место (189 очков). Замыкает тройку пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (149 очков).