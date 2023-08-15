Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:24

Зак Браун не считает, что доминация Ферстаппена вредит «Формуле-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о доминировании в «Формуле-1» пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответив на вопрос, может ли оно оттолкнуть часть фанатов?

«Нет. Во-первых, как мне кажется, гонки все равно очень захватывающие. И дело не только в том, кто победит, не так ли? Борьба ведется на всей трассе, и она потрясающая. Я бы не хотел, чтобы это продолжалось вечно, но не думаю, что это как-то нам вредит. Глубина соревнований завораживает», — приводит слова Брауна ESPN US.

После 12 этапов 25-летний Ферстаппен лидирует в Личном Зачете, набрав 314 очков. Его напарник по команде мексиканец Серхио Перес занимает второе место (189 очков). Замыкает тройку пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (149 очков).

Источник: https://www.espn.com/f1/story/_/id/38195489/f1-season-wide-open-red-bull-had-two-sergio-perezes-says-mclaren-zak-brown
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хюлькенберг заявил, что не жалеет о возвращении в «Формулу-1», несмотря на трудности в гонках