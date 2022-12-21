Штайнер заявил, что Хюлькенбергу не везло оказаться в нужной команде в нужное время

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о новичке команды Нико Хюлькенберге.

«Нико всегда был быстр, просто ему не везло оказаться в той команде и в то время, но он все равно хорошо себя показывал. При этом мы не говорим о совсем дерьмовых командах. Ему просто не повезло оказаться в одной из трех топ-команд, когда они таковыми являлись, поскольку раньше ситуация в пелотоне менялась чаще. Так что он никогда не получал возможности показать, насколько он хорош на самом деле. Но его все высоко ценят. Он возвращается в «Формулу-1», и стоит подождать и посмотреть, как долго мы сможем поддерживать его мотивацию. Это наша задача. Дело в его опыте выступлений за другие команды из середины пелотона», — приводит слова Штайнера GPFans.

35-лений немец в сезоне-2023 будет выступать за «Хаас», а котором заменил своего соотечественника Мика Шумахера. В минувшем сезоне американский коллектив занял восьмое место в Кубке Конструкторов, набрав 37 очков.

Хюлькенберг выступал в «Формуле-1» в 2010 году и с 2012 по 2019 года. Он также провел несколько «Гран-при» в 2020 и 2022 году заменяя заболевших пилотов «Рейсинг Поинт» и «Астон Мартин».