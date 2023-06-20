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Сегодня, 06:42

Марко: «Будь у «Феррари» более высокие стартовые позиции в Монреале, борьба могла быть интересной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что «Феррари» могла бы побороться с австрийской командой за победу в случае более высоких стартовых позиций на «Гран-при Канады».

«Если бы у «Феррари» были более высокие стартовые позиции, борьба могла бы получиться крайне интересной. Они были быстрее нас на обоих типах шин. На трассе в Канаде всего четыре поворота и нам не удалось прогреть свои шины «хард» до оптимальной температуры. На самом деле ситуация двоякая: с одной стороны конкуренты становятся все ближе, а с другой мы сами выступили не на своем уровне. Да и шины «хард» работали не так, как мы ожидали.

Соперники становятся все ближе, но при этом они борются друг с другом и меняют свою расстановку сил. И это позволяет нам довольно легко увеличивать общий отрыв. Для Макса все складывается отлично, он в потрясающей форме. Сейчас на счету команды 100 побед — возможно, к концу сезона их станет 114», — приводит слова Марко Racingnews365.

Победителем «Гран-при Канады» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс финишировал пятым, а Шарль Леклер занял четветое место.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Хельмут Марко
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