Марко — о проблемах на болиде Ферстаппена: «Надо выявить источник возникновения этих вибраций»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал проблемы пилота команды Макса Ферстаппена на «Гран-при Саудовской Аравии».

Ферстаппен заявлял, что во время гонки его вновь беспокоили проблемы с вибрацией приводного вала.

«Мы должны провести тщательное расследование и выявить источник возникновения этих вибраций. Может быть, Макс просто чуть сильнее Серхио атаковал поребрики. Мы пока не знаем. Но при этом все равно сумел проехать лучший круг в гонке. Мы в любом случае изучим все проблемы», — приводит слова Марко Racingnews365.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл «Гран-при Саудовской Аравии». Второе место занял Ферстаппен, а третье пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).