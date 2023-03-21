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Сегодня, 09:37

Вассер: «Феррари» нужно не дурить себя и понять, где надо прибавить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги выступления команды на «Гран-при Саудовской Аравии».

Пилоты команды Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли шестое и седьмое места соответственно.

«После гонки попросил инженеров не дурить себя. Главное в текущей ситуации — понять, в чем мы хороши, а что идет не так. Но нельзя дурить себя. Необходимы изменения. Мы должны понять, где мы ошибаемся, где надо прибавить. Разговоров недостаточно, чтобы стать быстрее. У машины большой потенциал, но она недостаточно хороша в сравнении с «Ред Булл», потому что мы не всегда можем извлекать максимум», — приводит слова Вассера Motorsport.

Вассер высказался о сравнении «Феррари» с конкурентами.

«Сложно понять истинный потенциал «Ред Булл», потому что Ферстаппен не пробился в третий сегмент. Но у меня по меньшей мере есть ощущение, что мы сделали шаг впереди в сравнении с «Мерседес» и «Астон Мартин». Но потенциал — это одно, и в этом плане мы прибавили. Проблема в том, чтобы поддерживать максимальный потенциал по ходу уик-энда», — отметил руководитель «Феррари».

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).

Формула-1
Феррари
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