Стролл рассказал, что терял сознание в машине во время «Гран-при Катара»

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл признался, что плохо себя чувствовал в заключительной стадии гонки «Гран-при Катара» «Формулы-1».

«Я финишировал девятым, но получил два штрафа за нарушение границ трассы. Но я в машине терял сознание, а они нарисовали бордюры, сделав трассу уже — так что ты даже не можешь почувствовать поребрики. Ты просто пытаешься все разглядеть. Но проблема в том, что не можешь увидеть, где ты едешь, потому что теряешь сознание! Я полностью отключался. Проблемы начались за 20 кругов до финиша», — приводит слова Стролла RacingNews365.

Ранее сообщалось, что сразу после финиша Стролл и еще несколько гонщиков обратились за медицинской помощью.